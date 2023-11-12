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    «Химки» и «Акрон» разошлись миром

    «Химки» — «Акрон»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 18-го тура Первой лиги России «Химки» и «Акрон» сыграли вничью 2:2.

    «Химки»
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    «Химки»

    На голы Александра Руденко и Тимура Касимова гости ответили точными ударами Антона Килина и Абу-Саида Эльдарушева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Акрон 2:2
    Голы: 1:0 Александр Руденко (46'), 1:1 Антон Килин (50'), 2:1 Kasimov T. (56'), 2:2 Абу-Саид Эльдарушев (59') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Лев Скворцов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Александр Руденко, Kasimov T. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Предупреждения: Galkin V. (15'), Данил Степанов (90')

    Прогнозы на ФНЛ

    «Акрон» с 34 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Химки» с 32 очками идут на 4-й позиции.

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