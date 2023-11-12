«Химки» — «Акрон»: счет матча 2:2, обзор голов

На голы Александра Руденко и Тимура Касимова гости ответили точными ударами Антона Килина и Абу-Саида Эльдарушева.
Футбол. Россия. ФНЛ
Химки — Акрон 2:2
Голы: 1:0 Александр Руденко (46'), 1:1 Антон Килин (50'), 2:1 Kasimov T. (56'), 2:2 Абу-Саид Эльдарушев (59') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Лев Скворцов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Александр Руденко, Kasimov T. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Предупреждения: Galkin V. (15'), Данил Степанов (90')
«Акрон» с 34 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Химки» с 32 очками идут на 4-й позиции.