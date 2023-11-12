«Енисей» — «Шинник»: счет матча 4:1, обзор голов

В составе победителей голы забили Егор Иванов, Валерий Кичин, Андрей Окладников и Максим Савельев. У ярославцев гол забил Игорь Андреев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Шинник 4:1
Голы: 0:1 Игорь Андреев (12'), 1:1 Егор Иванов (33'), 2:1 Валерий Кичин (60'), 3:1 Андрей Окладников (63'), 4:1 Savelyev M. (90+2') Енисей: Станислав Антипин, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Окладников Шинник: Александр Довбня, Роман Емельянов, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Kotin N.
«Енисей» набрал 24 очка и находится на 7-й позиции в таблице Первой лиги.
У «Шинника» — 22 балла и 11-е место.