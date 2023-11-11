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    «Штутгарт» победил прямого конкурента дортмундскую «Боруссия»

    «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги встретились лидеры чемпионата «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Хозяева победили со счетом 2:1.

    Нападающий хозяев Дениз Ундав
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    Нападающий хозяев Дениз Ундав

    На 11-минуте полузащитник швабов Крис Фюрих не реализовал пенальти.

    На 36-й минуте форвард гостей Никлас Фюллькруг вывел свою команду вперед после передачи Юлиана Рюэрсона.

    Но на исходе первого тайма нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав сравнял счет. Передачу ему отдал Джейми Левелинг.

    Победу же хозяевам принес лидер атак Серу Гирасси, реализовавший пенальти на 83-й минуте. Он восстановился после травмы и появивился на поле в середине второго тайма.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Боруссия Д 2:1
    Голы: 0:1 Никлас Фуллкруг (36'), 1:1 Дениз Ундав (42'), 2:1 Serhou Guirassy (пенальти) (83') Штутгарт: Александр Нюбель, Вальдемар Антон, Дан-Аксель Загаду, Хироки Ито, Максимилиан Миттельштедт (Леонидас Стергиу, 88'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Йоша Вагноман, 67'), Джейми Левелинг (Serhou Guirassy, 66'), Энцо Мийо (У Ен Чон, 88'), Дениз Ундав (Силас Катомпа Мвумпа, 76') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс (Рами Бенсебаини, 28'), Никлас Зюле, Феликс Нмеча (Джованни Рейна, 63'), Карим Адейеми (Марко Ройс, 46'), Салих Озкан, Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 77'), Юлиан Брандт (Дониелл Мален, 46'), Марсель Забитцер Предупреждения: Грегор Кобель (10'), Дениз Ундав (15'), Карим Адейеми (15'), Марсель Забитцер (49'), Атакан Каразор (59')

    После этого успеха у «Штутгарта» стало 24 очка и третье место в таблице. Команда Эдина Терзича опустилась на четвертую позицию, у нее остался 21 балл.

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