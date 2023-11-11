«Крылья Советов» — «Урал»: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

Завершился матч 15-го тура чемпионата России между. Победу в ней со счетом 3:1 одержали самарские футболисты.

На 14-й минуте хозяев вывел вперед аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре.

На 20-й минуте полузащитник Фернандо Костанца не реализовал 11-метровый.

Сразу после перерыва «Урал» смог сравнять счет усилиями Сильвие Бегича.

На 67-й минуте «Крылья Советов» снова вышли вперед. Отличился Владислав Шитов.

А на 90+7 минуте точку в матче поставил Владимир Писарский, появившийся на поле во втором тайме.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Урал 3:1 Голы: 1:0 Бенхамин Гарре (пенальти) (14'), 1:1 Силвие Бегич (46'), 2:1 Владислав Шитов (67'), 3:1 Владимир Писарский (90+7') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Никита Салтыков, Владислав Шитов Урал: Илья Помазун, Итало, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Денис Кулаков, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Александр Юшин, Malkevich V. Предупреждения: Андрей Егорычев (25'), Илья Помазун (34'), Эрик Бикфалви (35'), Гленн Бейл (57'), Амар Рахманович (79'), Бенхамин Гарре (87'), Роман Ежов (90+3'), (90+6') Удаление: Gazinskiy Y. (90+3')

После этой победы у хозяев стало 25 очков, они идут на третьем месте. «Урал» уже рядом с зоной стыков с 16 очками.