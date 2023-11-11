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    ЦСКА упустил победу над «Факелом»

    «Факел» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 15-м туре чемпионата России-2023/24 ЦСКА в гостях встречался с «Факелом». Команды сыграли вничью 1:1.

    Виктор Давила
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    Виктор Давила

    На 10-й минуте армейцы вышли вперед после гола Виктора Давилы.

    Хозяева отыгрались на 93-й минуте после гола Сергея Божина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — ЦСКА 1:1
    Голы: 0:1 Davila V. (10'), 1:1 Сергей Божин (90+3') Факел: Александр Беленов, Кирилл Суслов, Сергей Божин, Василий Черов, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Khellven, Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Предупреждение: Вячеслав Якимов (83')

    ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» (19) идет на 10-й строчке.

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