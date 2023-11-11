«Атлетик» — «Сельта»: счет матча 4:3 (2:2), обзор голов

В первой игре 13-го тура испанской Ла Лигипорадовали ярким и результативным футболом — 4:3.

На 25-й минуте счет открыл капитан гостей Яго Аспас. Ему ассистировал Оскар Мингеса.

Через 12 минут статус-кво восстановил центральный полузащитник Ойан Сансет.

Почти сразу гости снова вышли вперед. Отличился Жонатан Бамба.

Но буквально со свистком на перерыв нападающий басков Горка Гурусета сравнял счет.

В начале второго тайма он выводит «Атлетик» вперед, оформляя дубль.

Через 14 минут команде Рафаэля Бенитеса удается сравнять счет. Отличился Йерген Ларсен.

Почти сразу «Сельта» зарабатывает пенальти. Яго Аспас подходит к точке и не забивает.

Но баскам удалось вырвать победу в добавленное время. На 90+7 минуте Алекс Беренгер реализовал пенальти.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Сельта 3:3 Голы: 0:1 Яго Аспас (25'), 1:1 Ойан Сансет (37'), 1:2 Жонатан Бамба (41'), 2:2 Горка Гурусета (45 + 5'), 3:2 Горка Гурусета (52'), 3:3 Йёрген Странн Ларсен (66'), 4:3 Алехандро Беренгер (пенальти) (90 + 9') Предупреждения: Яго Аспас (39'), Унай Симон (56'), Рауль Гарсия (90 + 3'), Висенте Гуайта (90 + 5')

После этого матча у «Атлетика» стало 24 очка, он идет пока на пятом месте. «Сельта» располагается на 18-й строчке с 7 очками.