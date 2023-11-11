«Атлетик» — «Сельта»: счет матча 4:3 (2:2), обзор голов

На 25-й минуте счет открыл капитан гостей Яго Аспас. Ему ассистировал Оскар Мингеса.
Через 12 минут статус-кво восстановил центральный полузащитник Ойан Сансет.
Почти сразу гости снова вышли вперед. Отличился Жонатан Бамба.
Но буквально со свистком на перерыв нападающий басков Горка Гурусета сравнял счет.
В начале второго тайма он выводит «Атлетик» вперед, оформляя дубль.
Через 14 минут команде Рафаэля Бенитеса удается сравнять счет. Отличился Йерген Ларсен.
Почти сразу «Сельта» зарабатывает пенальти. Яго Аспас подходит к точке и не забивает.
Но баскам удалось вырвать победу в добавленное время. На 90+7 минуте Алекс Беренгер реализовал пенальти.
После этого матча у «Атлетика» стало 24 очка, он идет пока на пятом месте. «Сельта» располагается на 18-й строчке с 7 очками.