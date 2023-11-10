Юран один из претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

Сергей Юран — главный тренер «Пари НН» Фото: globallookpress.com
Список тренеров, которые претендуют на это звание:
Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах, 2-е место);
Сергей Юран («Пари НН», 6 очков в 3 матчах, 6-е место);
Валерий Карпин («Ростов», 6 очков в 3 матчах, 9-е место);
Рашид Рахимов («Рубин», 7 очков в 3 матчах, 11-е место);
Сергей Ташуев, («Факел», 7 очков в 3 матчах, 12-е место).
После 14-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ (31 очко). На 2-й позиции располагается «Зенит» (29), а на 3-й строчке — ЦСКА (24).