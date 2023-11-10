ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
    Все новости спорта

    Юран один из претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Нижний Новгород Ростов Рубин Факел
    Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в российской Премьер-лиге.

    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»

    Список тренеров, которые претендуют на это звание:

    Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах, 2-е место);

    Сергей Юран («Пари НН», 6 очков в 3 матчах, 6-е место);

    Валерий Карпин («Ростов», 6 очков в 3 матчах, 9-е место);

    Рашид Рахимов («Рубин», 7 очков в 3 матчах, 11-е место);

    Сергей Ташуев, («Факел», 7 очков в 3 матчах, 12-е место).

  • РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» уходят в отрыв
  • Итоги 14-го тура чемпионата России по футболу
  • 07/11/2023

    • После 14-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ (31 очко). На 2-й позиции располагается «Зенит» (29), а на 3-й строчке — ЦСКА (24).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Сельта» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Завоюет ли Павлович временный пояс UFC?
  • Павлович — Аспиналл. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.52
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры