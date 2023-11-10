Семшов: Не думаю, что чемпионская гонка закончится в случае победы «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув 15-м туре РПЛ.

«Я думаю, команды дадут бой друг другу, потому что на данный момент это центральный матч, "Зенит" и "Краснодар" располагаются на двух первых строчках в таблице.

"Краснодар" имел большой отрыв, но немного растерял его, поэтому "Зенит" попытается его достать.

На данный момент это две команды, которые претендуют на золотые медали, они это показывают своей стабильностью. Кто-то хуже начал, кто-то хуже, но все равно обе команды чуть более стабильны, чем другие.

Я не думаю, что чемпионская гонка закончится в случае победы "Зенита". Даже если выиграет "Краснодар".

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Краснодар"

Мы видели, что был отрыв в семь очков у "Краснодара", сейчас два, в случае победы будет пять. Если выиграет "Зенит", то на очко будет опережать. Я считаю, что весной будет все решаться, сейчас пока промежуточные результаты. Но на данный момент понятно, что любая команда захочет быть на первом месте», — приводит слова Семшова ТАСС.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.