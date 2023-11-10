Луческу: Дзюба — фантастический игрок

Дзюба играл под руководством Луческу в «Зените».
«Дзюба — фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным.
Я впервые сделал его капитаном "Зенита", а потом он получил аналогичную должность в сборной! У меня с ним невероятные отношения. Всегда помогал российским игрокам, особенно Дзюбе, Кокорину, Смольникову.
Слежу за Кокориным, как и за Дзюбой! Это прекрасные футболисты. У меня никогда не было проблем с Кокориным. Знаю, что он сейчас на Кипре, но мне это неинтересно. Я больше вовлечен в греческий чемпионат, потому что там работает мой сын!
Миранчук — очень хороший игрок. Хочу также отметить Головина, он сейчас выделяется в "Монако". Скажу, что многие российские футболисты достигли хорошего уровня», — приводит слова румынского специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, в начале ноября Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо».