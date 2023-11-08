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    «Наполи» — «Унион». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги Чемпионов между «Наполи» и «Унионом»

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    Хвича Кварацхелия
    Сегодня в 20:45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона» итальянский «Наполи» сыграет против берлинского «Униона» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Наполи»

    Итальянский клуб идет на втором месте в группе C, набрав 6 очков в 3-х турах. Разница забитых и пропущенных мячей «Наполи» составляет 5:4.

    В крайнем туре команда Руди Гарсии с минимальным счетом одолела «Унион» в гостях (1:0). Единственный мяч на 65-й минуте игры забил Распадори. Ранее «Наполи» уступил на своем поле мадридскому «Реалу» (2:3), а в первом туре вырвал победу на выезде у «Браги» (2:1).

    В чемпионате Италии неаполитанцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко в 11-ти играх. Матч крайнего тура Серии А против «Салернитаны» завершился сухой победой «Наполи» со счетом 2:0.

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    «Унион»

    «Унион» является аутсайдером квартета C, не набрав ни одного очка в трех турах группового этапа. Разница забитых и пропущенных мячей немецкой команды составляет 2:5.

    На старте турнира «Унион» упустил ничью с мадридским «Реалом» на выезде, пропустив единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время (0:1). Далее «железные», ведя 2:0 по ходу матча с «Брагой», уступили сопернику, пропустив трижды на своей арене (2:3). В крайнем туре «Унион» минимально проиграл дома «Наполи» (0:1).

    Команда Урса Фишера подходит к матчу с неаполитанцами с серией из 12-ти поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Германии «Унион» занимает 16-ю строчку, набрав 6 очков в 10-ти матчах.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Унион» с коэффициентом 2.25.

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