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    «Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: счет матча 3:0

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    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» со счетом 3:0.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Двумя точными ударами отметился Эрлинг Холанн, еще один гол на счету Фила Фодена.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Манчестер Сити — Янг Бойз 3:0
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (23'), 2:0 Филип Фоден (45 + 1'), 3:0 Эрлинг Холанд (51') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер (Калвин Филлипс, 61'), Джон Стоунс (Натан Аке, 46'), Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Матео Ковачич (Жереми Доку, 80'), Джек Грилиш, Филип Фоден, Эрлинг Холанд (Оскар Бобб, 61'), Матеус Нунес Янг Бойз: Антони Расьоппи, Улиссес Гарсия (Ноа Перссон, 78'), Лорис Бенито, Орель Аменда, Сайди Джанко (Левен Блюм, 65'), Филип Угринич (Дариан Малес, 88'), Сандро Лаупер, Мохамед Камара, Седрик Иттен (Мигель Чайва, 65'), Шейх Няьссе, Мешак Элиа (Сильвер Ганвула, 78') Предупреждения: Лорис Бенито (15'), Сандро Лаупер (19'), Сандро Лаупер (53'), Орель Аменда (77')

    Благодаря этой победе «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков в четырёх матчах. «Янг Бойз» заработал лишь одно очко после аналогичного количества игр.

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