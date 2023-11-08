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    Хавбек «Оренбурга» Флорентин: Если Вера уйдет в «Локомотив», это очень хорошо

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    Хавбек «Оренбурга» Габриэль Флорентин отметил, что в клубе все рады будущему переходу одноклубника Лукаса Веры в «Локомотив».

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Как относятся в команде к тому, что Вера зимой уйдёт в "Локомотив"? Думаю, что это очень хорошо. Мы все счастливы и рады за Лукаса. "Оренбург" — отличный клуб, он дал ему много шансов показать себя и сделать следующий шаг в карьере. Его переход в "Локомотив" все оценивают позитивно.

    Говорил ли сам Лукас о переходе? Лично не рассказывал. Конечно, как и любой футболист, он хочет расти. А когда информация о трансфере станет официальной, Лукас нам объявит», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

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