Хавбек «Оренбурга» Флорентин: Если Вера уйдет в «Локомотив», это очень хорошо

Хавбек «Оренбурга»отметил, что в клубе все рады будущему переходу одноклубникав «Локомотив».

«Как относятся в команде к тому, что Вера зимой уйдёт в "Локомотив"? Думаю, что это очень хорошо. Мы все счастливы и рады за Лукаса. "Оренбург" — отличный клуб, он дал ему много шансов показать себя и сделать следующий шаг в карьере. Его переход в "Локомотив" все оценивают позитивно.

Говорил ли сам Лукас о переходе? Лично не рассказывал. Конечно, как и любой футболист, он хочет расти. А когда информация о трансфере станет официальной, Лукас нам объявит», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».