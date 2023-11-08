Боржес поделился ожиданиями перед матчем «Краснодара» с «Зенитом»

Полузащитниквысказался о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ещё очень рано говорить о чемпионстве. Не прошло даже половины чемпионата, но, конечно же, эта игра (против "Зенита") будет очень важна для нас. Она может проявить многое из того, что нам понадобится в будущем.

Поскольку это будет матч против команды, которая ведёт борьбу за чемпионство, это может проявить в игре нашей команды то, что даст нам возможность думать о титуле», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

«Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе, опережая «Зенит» на 2 очка. Матч между этими командами состоится 11-го ноября в 19:30 мск.