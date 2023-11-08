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    Аршавин предложил провести матчи сборной России с командами РПЛ

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Спартак Краснодар Товарищеские матчи
    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что матчи сборной России против клубов РПЛ могут вызвать интерес у болельщиков.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «До медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против "Балтики". Это был бы праздник в городе — сто процентов.

    Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант.

    Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник!

    Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с "Зенитом", это было бы интересно», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

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