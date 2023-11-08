Аршавин предложил провести матчи сборной России с командами РПЛ

Член правления «Зенита»считает, что матчи сборной России против клубов РПЛ могут вызвать интерес у болельщиков.

«До медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против "Балтики". Это был бы праздник в городе — сто процентов.

Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант.

Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник!

Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с "Зенитом", это было бы интересно», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России сыграет 20 ноября с командой Кубы. Матч пройдет в Волгограде.