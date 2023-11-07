Артур Нигматуллин отреагировал на первый вызов в сборную России

Артур Нигматуллин Фото: globallookpress.com
Вратарь попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.
«У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня.
Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Нигматуллин в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей и пропустил 14 голов.
20 ноября сборная России сыграет товарищескую встречу с Кубой. Матч состоится в Волгограде.