Артур Нигматуллин отреагировал на первый вызов в сборную России

Голкипер «Пари НН»высказался по поводу первого вызова в сборную России.

Вратарь попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

«У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня.

Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Нигматуллин в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей и пропустил 14 голов.

20 ноября сборная России сыграет товарищескую встречу с Кубой. Матч состоится в Волгограде.