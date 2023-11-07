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  • 15:14
    • Сборная России назвала состав на ноябрьский сбор
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    Артур Нигматуллин отреагировал на первый вызов в сборную России

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    Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался по поводу первого вызова в сборную России.

    Артур Нигматуллин
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    Артур Нигматуллин

    Вратарь попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

    «У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня.

    Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», — сказал Нигматуллин «СЭ».

    Нигматуллин в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей и пропустил 14 голов.

    20 ноября сборная России сыграет товарищескую встречу с Кубой. Матч состоится в Волгограде.

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