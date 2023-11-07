23:00Манчестер Сити — Янг БойзОнлайн
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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Онлайн
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    Грилиш, Холанн и Фоден в старте «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов, Доку в запасе

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура Лиги чемпионов.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Стоунз, Ковачич, Нунес, Грилиш, Фоден, Холанн.

    «Янг Бойз»: Расьоппи, Гарсия, Бенито, Али, Аменда, Джанко, Лаупер, Угринич, Ньясс, Иттен, Элиа.

    Игра начнется 7 ноября, 23:00 (мск). Прогноз на этот интересный матч от наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом игры можно здесь.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Команда Гвардиолы уверенно лидирует в группе G c 9 очками. У швейцарского клуба всего одна ничья в трех матчах.

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