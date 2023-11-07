Грилиш, Холанн и Фоден в старте «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов, Доку в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Стоунз, Ковачич, Нунес, Грилиш, Фоден, Холанн.

«Янг Бойз»: Расьоппи, Гарсия, Бенито, Али, Аменда, Джанко, Лаупер, Угринич, Ньясс, Иттен, Элиа.

Игра начнется 7 ноября, 23:00 (мск). Прогноз на этот интересный матч от наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом игры можно здесь.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команда Гвардиолы уверенно лидирует в группе G c 9 очками. У швейцарского клуба всего одна ничья в трех матчах.