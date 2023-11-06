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    Тюкавин: Подумали, что матч с «Сочи» уже закончен и выигран, но этого не произошло

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    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат в матче против «Сочи» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. "Сочи" забил два, а мы не забили ни одного.

    Гол? Хороший пас от Роберто Фернандеса, прием и вторым касанием удар. Удачно, что попал в угол.

    Самоуспокоение? Да вроде нет. Понятно, что думали, что сегодня наша игра и матч можно заканчивать. Но этого не произошло. Мы очень расстроились из‑за того, что не победили», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.

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