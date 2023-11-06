Тюкавин: Подумали, что матч с «Сочи» уже закончен и выигран, но этого не произошло

Форвардпрокомментировал ничейный результат в матче против(3:3) в 14-м туре РПЛ.

«Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. "Сочи" забил два, а мы не забили ни одного.

Гол? Хороший пас от Роберто Фернандеса, прием и вторым касанием удар. Удачно, что попал в угол.

Самоуспокоение? Да вроде нет. Понятно, что думали, что сегодня наша игра и матч можно заканчивать. Но этого не произошло. Мы очень расстроились из‑за того, что не победили», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.