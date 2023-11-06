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    «Торпедо» крупно проиграло «Волгарю»

    «Торпедо» — «Волгарь»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 17-го тура Первой лиги России «Волгарь» в гостях разгромил «Торпедо» со счетом 3:0.

    «Волгарь»
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    «Волгарь»

    Авторами голов стали Дмитрий Лесников, который оформил дубль, и Кирилл Косарев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Волгарь 0:3
    Голы: 0:1 Дмитрий Лесников (23'), 0:2 Дмитрий Лесников (35'), 0:3 Кирилл Косарев (90') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Юрий Журавлёв, Иван Енин, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Роман Юзепчук, Георгий Гонгадзе, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Gromyko V. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Евгений Шляков, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A. Предупреждения: Тимур Жамалетдинов (30'), Сергей Бородин (37'), (90+3')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» занимает восьмое место в ФНЛ. «Волгарь» теперь идет 17-м в первой лиге.

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