«Торпедо» — «Волгарь»: счет матча 0:3, обзор голов

«Волгарь» Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Дмитрий Лесников, который оформил дубль, и Кирилл Косарев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Волгарь 0:3
Голы: 0:1 Дмитрий Лесников (23'), 0:2 Дмитрий Лесников (35'), 0:3 Кирилл Косарев (90') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Юрий Журавлёв, Иван Енин, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Роман Юзепчук, Георгий Гонгадзе, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Gromyko V. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Евгений Шляков, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A. Предупреждения: Тимур Жамалетдинов (30'), Сергей Бородин (37'), (90+3')
«Торпедо» занимает восьмое место в ФНЛ. «Волгарь» теперь идет 17-м в первой лиге.