«Ницца» — «Ренн»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

Первый гол в этом матче хозяева забили на 45-й минуте встречи. Нападающий «Ниццы» Жереми Бога точным ударом вывел свою команду вперед.

На 88-й минуте хозяева поставили точку в этом матче. Голкипер «Ренна» Стив Манданда оказался не самым расторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Ренн 2:0 Голы: 1:0 Жереми Бога (45'), 2:0 Стив Манданда (автогол) (88') Ницца: Марчин Булка, Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Пабло Росарио, Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Кефрен Тюрам-Юльен (Морган Сансон, 80'), Жереми Бога (Ромен Перро, 80'), Гаэтан Лаборде (Эванн Гессан, 63'), Теремас Моффи (Софьян Диоп, 80') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Варме Омари, Лоранс Ассиньон, Мартен Терье (Дезире Дуэ, 59'), Людовик Блас (Арно Калимуэндо, 59'), Бенжамен Буриго, Неманья Матич (Батист Сантамария, 90'), Энцо Ле Фе (Бертуг Озгюр Йылдырым, 78'), Жануэль Белосьян, Амин Гуири (Гела Дуэ, 90') Предупреждения: Лоранс Ассиньон (17'), Адриен Трюффер (67') Удаления: Юссуф Ндайишимие (76'), Варме Омари (85')

После этого матча «Ницца» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 25-ю очками в активе. «Ренн» — на 11-й позиции (12 баллов).