Головин — в символической сборной 11-го тура чемпионата Франции

Александр Головин Фото: globallookpress.com
В число 11 лучших игроков прошедших выходных вошел российский полузащитник Александр Головин. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).
Сборная 11-го тура Лиги 1 выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («Лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).
Всего на счету Головина в текущем сезоне десять матчей, пять голов и два ассиста.