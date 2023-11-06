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    • Головин — в символической сборной 11-го тура чемпионата Франции
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    Головин — в символической сборной 11-го тура чемпионата Франции

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    Французское издание L`Equipe составило символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    В число 11 лучших игроков прошедших выходных вошел российский полузащитник Александр Головин. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).

    Сборная 11-го тура Лиги 1 выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («Лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).

    Всего на счету Головина в текущем сезоне десять матчей, пять голов и два ассиста.

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