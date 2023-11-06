Бистрович: Тяжело найти слова после такого поражения «Зениту»

Полузащитник «Балтики»подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом».

Сине-бело-голубые победили в Калининграде со счетом 2:0.

«Тяжело найти слова после такого поражения. В первом тайме мы хорошо действовали против "Зенита" и в атаке, и в обороне. У соперника не было моментов. Во втором мы опустились чуть ниже, отдали всё преимущество "Зениту". В итоге соперник реализовал первый же голевой момент. После этого было сложно вернуться в игру.

Мы счастливы во время каждой домашней игры, что нас на своем стадионе так поддерживают, так за нас болеют. Вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем. Еще раз хочу сказать им за это огромное спасибо», — сказал Бистрович «Матч ТВ».

«Балтика» (11) идет на 15-м месте в РПЛ. 12 ноября клуб в гостях сыграет с «Пари НН».