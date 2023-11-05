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    Тер Штеген: «Реал Сосьедад» провел хороший матч

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    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о матче Примеры, в котором сине-гранатовые победили «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

    Марк-Андре тер Штеген
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    Марк-Андре тер Штеген

    «Это был очень сложный матч. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка.

    Я провёл матч "на ноль", в этом заключается моя задача. Сначала нам было тяжело, мы страдали, но всё-таки смогли забить гол, и это принесло облегчение. "Реал Сосьедад" провёл хороший матч.

    Как бы они ни играли, матч был очень равным. Удача была не на нашей стороне, но мы выиграли. Не знаю, справедливо ли это, но мы уходим очень довольными», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

    После 12 туров Примеры каталонский клуб с 27 очками находится на 3-й позиции в таблице.

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