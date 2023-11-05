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    • «Арсенал» победил «Родину», «Кубань» была сильнее «Ленинградца»
    Все новости спорта

    «Арсенал» победил «Родину», «Кубань» была сильнее «Ленинградца»

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    Завершились очередные матчи 17-го тура Первой лиги.

    Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка
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    Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка

    В первой игре тульский «Арсенал» смог на своем поле обыграть московскую «Родину» со счетом 1:0.

    В первом тайме подопечные Александра Сторожука владели полным игровым преимуществом, но воплотить его в забитые мячи так и не смогли.

    Лишь на 62-й минуте центральному защитнику туляков Кириллу Большакову удалось открыть счет в матче.

    После забитого гола «Арсенал» сбавил обороты и спокойно довел матч до победы.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Родина 1:0
    Гол: 1:0 Кирилл Большаков (62') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Георгий Юдинцев, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Амур Калмыков, Владислав Самко, Aydarov S. Предупреждение: Эрвинг Ботака-Иобома (67')

    В другой игре «Ленинградец» на своем поле принимал «Кубань», которая смогла увезти три очка, забив в самом начале единственный гол.

    Матч получился очень упорным, на поле было много силовой борьбы, судья показал много желтых карточек. Но в итоге зрители увидели всего один мяч.

    Его автором на 9-й минуте стал молдавский полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Кубань 0:1
    Гол: 0:1 Валерий Чуперка (9') Ленинградец: Андрей Хитяев, Владислав Микушин, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Ilyin S., Kaptilov V., Kazakov R., Markin M., Shepelev V., Sukhanov E. Кубань: Дмитрий Терновский, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Сослан Таказов, Игорь Безденежных, Валерий Чуперка, Илья Мосейчук, Илья Грузнов, Kenfack O., Reichmen B., Zhilov I. Предупреждения: Kaptilov V. (30'), Sukhanov E. (40'), Алексей Смирнов (59')

    После этих побед у «Арсенала» стало 26 очков и шестое место в таблице, у «Кубани» (16) и 16-я строчка. «Родина» (21) сейчас занимает 11-ю позицию, а «Ленинградец» (14) опустился на предпоследнее место.

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