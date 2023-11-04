Тухель: Это был топ-матч, мы показали отличную игру

Наставниквысказался относительно матча против(4:0).

«Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Лотар Маттеус точно знает. Если не он, то Диди — точно. Я очень доволен своей командой, все было здорово.

Это был топ-матч, мы показали отличную игру. Я рад за команду. Мы создали много моментов для взятия ворот и полностью заслужили победу.

Мы сегодня многое сделали хорошо, не может быть так плохо, как пишут [в СМИ]. Сегодня мы выиграли со счетом 4:0, теперь вам [журналистам] предстоит сделать разворот на 180 градусов. Развлекайтесь. Теперь вы можете делать свою работу, но без меня!» — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 26-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 4-й позиции (21 балл).