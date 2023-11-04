«Очень рады, что смогли победить». Семак — о победе «Зенита»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с(3:0).

«Первый тайм, если оценивать атакующие действия, у "Зенита" не так получился, как второй. По второму тайму полностью доволен, очень хорошо и надёжно сыграли, забили два мяча. Понимали, что будет много фланговых передач.

Слава богу, что поле, хоть оно и было тяжёлым после дождей, позволяло играть в футбол. Второй тайм был замечательным в нашем исполнении. Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко.

С августа "Балтика" никому не проигрывала с разницей в два мяча, поэтому ждали тяжёлой игры. Очень рады, что смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Семака сыграют 11-го ноября с «Краснодаром».