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    «Очень рады, что смогли победить». Семак — о победе «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с «Балтикой» (3:0).

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    «Первый тайм, если оценивать атакующие действия, у "Зенита" не так получился, как второй. По второму тайму полностью доволен, очень хорошо и надёжно сыграли, забили два мяча. Понимали, что будет много фланговых передач.

    Слава богу, что поле, хоть оно и было тяжёлым после дождей, позволяло играть в футбол. Второй тайм был замечательным в нашем исполнении. Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко.

    С августа "Балтика" никому не проигрывала с разницей в два мяча, поэтому ждали тяжёлой игры. Очень рады, что смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Семака сыграют 11-го ноября с «Краснодаром».

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