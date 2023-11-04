Месси сообщил, возможно ли его возвращение в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами»заверил, что не вернется в

«Нет, никаких шансов. Совсем нет.

Я мог вернуться в "Барселону" (летом 2023 года — прим.), но этого не произошло.

Я думал о возвращении в "Барсу", о своей жизни там, о завершении карьеры там. Я всегда хотел этого. Но это было невозможно», — сказал 36-летний аргентинец в интервью L'Équipe.

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Предыдущие два сезона он провел в «Пари Сен-Жермен», после чего стал игроком «Интер Майами».

Ранее Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».