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    Месси сообщил, возможно ли его возвращение в «Барселону»

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    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заверил, что не вернется в «Барселону».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Нет, никаких шансов. Совсем нет.

    Я мог вернуться в "Барселону" (летом 2023 года — прим.), но этого не произошло.

    Я думал о возвращении в "Барсу", о своей жизни там, о завершении карьеры там. Я всегда хотел этого. Но это было невозможно», — сказал 36-летний аргентинец в интервью L'Équipe.

    Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Предыдущие два сезона он провел в «Пари Сен-Жермен», после чего стал игроком «Интер Майами».

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    • Ранее Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

    Напомним, в понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

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