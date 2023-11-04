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    Игнашевич: До первого гола очень организовано играли

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итог матча против «Зенита» (0:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организовано играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

    К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

    Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Семака сыграют 11-го ноября с «Краснодаром».

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