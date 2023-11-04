Игнашевич: До первого гола очень организовано играли

Главный тренерподвел итог матча против(0:2).

«Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организовано играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Семака сыграют 11-го ноября с «Краснодаром».