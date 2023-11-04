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    «Боруссия» Д и «Бавария» опубликовали стартовые составы на матч Бундеслиги

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    Стали известны составы на матч 10-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария».

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»

    «Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Джан, Ройс, Брандт, Мален, Фюллькруг.

    «Бавария»: Нойер, Мазрауи, Юпамекано, Джэ, Дэвис, Лаймер, Горецка, Мусиала, Зане, Коман, Кейн.

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    • Матч между этими командами состоится 4-го ноября в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка тут.

    После 9-и туров «Боруссия» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 21-м баллом в активе. «Бавария» — на 2-й позиции (23).

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