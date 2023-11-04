Дортмундкая «Бавария» сыграет у себя дома с «Баварией» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 4 ноября, 20:30 (мск). «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Команда из Дортмунда продолжает борьбу за самые высокие места в текущем сезоне Бундеслиги. В девяти матчах дортмундцы смогли добыть шесть побед, трижды сыграли вничью и ни разу не проиграли. Дортмундский коллектив 20 раз поразил ворота соперника и одиннадцать раз пропустил в свои.

В итоге «черно-желтые» сейчас имеют в своем активе 21 очко и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. «Шмели» только на четыре пункта отстают от лидирующего «Байера» и на два — от второй «Баварии». Вся борьба еще впереди.

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Также «Боруссия» Д уже провела три матча Лиги чемпионов. Сначала Дортмунд уступил «ПСЖ» (0:2), затем сыграл вничью с «Миланом» (0:0) и, наконец, победил «Ньюкасл» (1:0). Команда набрала четыре очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Среди недели подопечные Эдина Терзича смогли сломить сопротивление «Хоффенхайма» (1:0) и пробиться в 1/8 финала Кубка Германии. В чемпионате страны в последнем матче «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (3:3), а до этого была серия из пяти викторий подряд.

«Бавария»

Баварцы также уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в девяти матчах смогла добыть семь побед и дважды сыграла вничью. Мюнхенцы смогли забить 34 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только семь.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Красные» на два пункта отстают от сенсационного от лидирующего «Байера» и на два опережают «Штутгарт» и дортмундскую «Боруссию». Несмотря на это, «Бавария» остается главным фаворитом сезона.

Мюнхенская команда начала свой путь в Лиге чемпионов с трех побед. Сначала чемпионы Германии в результативном матче оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (4:3), затем переиграли «Копенгаген» (2:1), в потом одолели и «Галатасарай» (3:1). Думается, что немецкой команде ничего не сможет помешать выйти из группы.

Подопечные Томаса Тухеля в последней игре забили восемь безответных мячей «Дармштадту» (8:0), а до этого переиграли «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (3:0). Лишь перед этим они сыграли вничью с «Лейпцигом» (2:2). Также «Бавария» среди недели сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.80.

На викторию «Боруссии» дают 3.95, ничья оценена в 4.40.

Сделаем ставку на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также поставим на то, что обе команды забьют.