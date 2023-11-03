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    Тотти: Я бы хотел поработать с Моуринью

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    Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался о главном тренере римлян Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мне бы хотелось вернуться в "Рому" в определенной роли. И я бы хотел поработать с Моуринью — он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он никогда не был моим тренером. В "Роме" знают, что я буду рад протянуть руку помощи, если понадобится.

    Я скучаю по всему. По сборам, по раздевалке, по футболке, массажному кабинету. Я жил этим. Бар и кафе вместе с товарищами, поездка на автобусе от Тригории до стадиона. Я скучаю по рутине, которая определяла мою жизнь десятилетиями», — цитирует Тотти AS.

    Тотти всю свою футболькую карьеру провел в «Роме». Он выступал за команду с 1993 года — 785 матчей, 307 голов и 209 голевых передач. После завершения карьеры он год работал в структуре клуба, а в 2018 году ушел из «Ромы».

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