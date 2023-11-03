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    Гончаренко: Сложно сказать, был ли это матч нереализованных моментов для «Урала»

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался относительно матча против «Ростова» (1:2) в Кубке России.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Я бы сказал, что была обоюдоострая игра. "Ростов" хорошо смотрелся, и "Урал" хорошо играл. Очень эмоциональная игра, как и всегда у нас случается в Ростове‑на‑Дону. Были хорошие скорости, хорошее исполнение и прессинг на поле. Сложно сказать, был ли это матч нереализованных моментов для "Урала", надо посмотреть игру в записи. Команда могла лучше распорядиться теми моментами, что были в первом тайме.

    Во втором тайме нам не хватало выхода из обороны, очень сильно опустили голову у своей штрафной площади, стоило подлиннее играть в пас. В первом тайме мы лучше смотрелись», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    «Ростов» вышел из группы B со второго места. «Урал» выступит в Пути регионов.

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