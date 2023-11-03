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    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 11-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед»

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    4 ноября в 15:30 по московскому времени лондонский «Фулхэм» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи 11-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Фулхэм»

    «Дачники» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 10-ти матчах. На счету «Фулхэма» по три победы и ничьи, а также четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:16.

    Свой последний матч подопечные Марку Силвы проводили в Кубке английской лиги. На стадии 1/8 финала лондонская команда обыграла на выезде представителя Чемпионшипа — «Ипсвич» (3:1).

    Ранее «Фулхэм» набрал 4 очка в 3-х матчах АПЛ. Со счетом 3:1 был повержен «Шеффилд Юнайтед», а затем случилось поражение от «Тоттенхэма» (0:2) и ничья с «Брайтоном» (1:1).

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 15 очков в 10-ти матчах. «Красные дьяволы» одержали пять побед и столько же раз уступили. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 11:16.

    Подопечные Эрика тен Хага проиграли два последних матча с одинаковым счетом 0:3. Сначала «Манчестер Юнайтед» был разбит в дерби «Манчестер Сити», а в минувшую среду вылетел из Кубка английской лиги от «Ньюкасла».

    До матча с «горожанами» манкунианцы выиграли два матча подряд в АПЛ, одержав верх над «Брентфордом» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл в обоих матчах с одинаковым счетом 2:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красных дьяволов» 8 побед и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Последний раз «Фулхэм» обыгрывал своего соперника 19 декабря 2009 года в рамках 18-го тура АПЛ (3:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.34.

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