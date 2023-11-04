«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Фулхэма» в 11-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 15:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 14-е в турнирной таблице АПЛ после 10-ти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

В среду «дачники» порадовали своих поклонников гостевой победой над «Ипсвичем» (3:1) в Кубке лиги. В психологическом плане это очень своевременный успех.

Коэффициенты матча Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 3.353.652.15Бонус$9500

«Фулхэм» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ, но при этом в предыдущем туре команда Марку Силвы сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1).

Кроме того, в октябре «Фулхэм» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и уступил «Челси» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

«Фулхэм» одержал две победы и потерпел два поражения в четырех домашних матчах в рамках АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке, набрав в десяти турах лишь 15 очков.

Похоже, все идет к очередной смене главного тренера. После трех вымученных побед «красные дьяволы» потерпели два сокрушительных поражения — от «Манчетер Сити» и «Ньюкасла».

И что самое ужасное, в обоих случаях «МЮ» пропустил по три мяча и ни разу не забил. По игре — просто кошмар.

В британской прессе уже вовсю трубят о том, что игроки недовольны Эриком тен Хагом. Нидерландец долгое время обвинял во всех провалах игроков, но теперь уже очевидно, что проблема не только в них. Виноваты, конечно, все, но крайним в этой истории все равно окажется тен Хаг.

«МЮ» забил четыре мяча в четырех гостевых матчах чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «МЮ» — за 2.13.

Скорее всего, «Фулхэм» поставит точку в отношениях «МЮ» и тен Хага. К сожалению, эта осень подтвердила, что в красном Манчестере снова ошиблись с тренером.

Ставка — победа «Фулхэма» за 3.34.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Фулхэма» больше 1,5 за 2.69.