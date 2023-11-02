«Рубину» запрещено регистрировать новых футболистов

Казанскомутеперь нельзя заявить новых игроков. Такое решение вынес Российский футбольный союз (РФС) после обращение в палату споров его бывшего тренера Олега Нечаева.

«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК "Рубин" (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК "Рубин" выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

Применить к ФК "Рубин" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте организации.

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Помимо этого было рассмотрено дело бывшего главного тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева о признании увольнения совершённым клубом без уважительных причин и о взыскании задолженностей с учётом уточнения требований. Ему казанский клуб теперь должен выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта, единовременное вознаграждение поощрительного характера, проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за просрочку выплаты указанной задолженности и компенсацию расходов на оплату услуг представителя.