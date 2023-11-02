«Ростов» — «Урал»: счет матча 2:1, обзор голов

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
На голы Виктора Мелехина и Николая Комличенко гости ответили точным ударом престижа в исполнении Шеттине.
Футбол. Россия. Кубок. Группа B
Ростов — Урал 2:1
Голы: 1:0 Виктор Мелёхин (45'), 1:1 Schettine G. (50'), 2:1 Николай Комличенко (67') Ростов: Никита Медведев, Евгений Чернов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Денис Терентьев, Роман Акбашев, Хорен Робертович Байрамян, Иван Комаров, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Даниил Павлович Уткин Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Эмерсон, Егор Филипенко, Кики, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Фаниль Сунгатулин, Александр Юшин, Schettine G. Предупреждения: Егор Филипенко (8'), Иван Комаров (24'), Тимур Аюпов (47'), Фаниль Сунгатулин (59'), Андрей Егорычев (72'), (73'), Егор Филипенко (84'), Даниил Павлович Уткин (86'), (87'), (90+2')
«Ростов» вышел из группы B со второго места. «Урал» выступит в Пути регионов.