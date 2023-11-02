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    Федотов: Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) в матче 6-го тура Кубка России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Первый тайм был хороший, за исключением того момента, когда мы пропустили. Расслабились, потеряли мяч в центре поля, плохо сработали против быстрой атаки соперника. Ну и отметим индивидуальные действия футболиста "Оренбурга", который разобрался и здорово пробил.

    Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий. Не всё получалось, но создавали моменты. Тем не менее забили два гола в первом тайме. Во втором тайме сыграли по счёту, а в одном из эпизодов из‑под прессинга отобрали мяч и забили третий гол. После этого судьба матча была решена», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    Таким образом, обе команды набрали по 11 очков и заняли первые два места в турнирной таблице группы А, выйдя в плей-офф турнира.

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