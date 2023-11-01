Розе — о вылете «РБ Лейпциг» из Кубка Германии: Для нас это конец невероятного путешествия

Главный тренер «РБ Лейпциг»высказался о вылете из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1).

«Мы хорошо начали игру и выглядели опрятно, пока не позволили "Вольфсбургу" забить. Мы контролировали игру, но просто не имели достаточного количества явных моментов. Мы не были достаточно голодны в заключительной трети. После того как мы остались вдесятером, ребята отдавали все силы до самого конца.

Для нас это конец невероятного путешествия. Мы сделали много хороших воспоминаний в кубке Германии и выиграли его дважды, но в этом году история не повторится.

Я хотел бы поблагодарить сегодняшних болельщиков, они были просто великолепны. Выездной стадион был переполнен, что было странным, но удивительным зрелищем во вторник вечером», — цитирует Розе официальный сайт «быков».