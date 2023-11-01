Экс-игрок сборной Франции о «Золотом мяче»: Это позор! По каким критериям Месси лучший?

Бывший полузащитник сборной Францииназвал незаслуженной победув голосовании за

В понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Второе место в опросе занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, третьим стал форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

«Это позор! Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанн. По каким критериям можно сделать вывод, что Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года? Едва ли есть какие-либо показатели, по которым он номер один.

Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанну, даже несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанн выиграл с "Манчестер Сити" всё. И, конечно, нельзя ставить Эрлингу в пример победу на ЧМ, потому что он норвежец.

Холанн побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими. Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб, а Роналду — 60. И мне еще говорят, что "Золотой мяч" должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!», — приводит слова Ротена RMC Sport.