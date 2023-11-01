«Родина» — «Черноморец»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

Московскаяне оставила шансов новороссийскомув 1/8 финала Пути Регионов Кубка России, победив со счетом 3:0.

На 26-й минуте счет открыл центральный полузащитник Илья Камышев.

На исходе первого тайма преимущество «Родины» до двух голов довел крайний хавбек Владислав Самко.

Сразу после перерыва форвард хозяев Амур Калмыков довел счет до разгромного, в этом моменте ему ассистировал защитник Артем Сокол.

Футбол. Россия. Кубок Родина — Черноморец 3:0 Голы: 1:0 Илья Камышев (26'), 2:0 Владислав Самко (45'), 3:0 Амур Калмыков (50') Родина: Митя Крижан, Заурбек Плиев, Артём Сокол, Георгий Юдинцев, Солтмурад Бакаев, Илья Камышев, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Амур Калмыков, Владислав Самко, Aydarov S. Черноморец: Михаил Филиппов, Олег Красильниченко, Артём Делькин, Abakarov M., Adaev V., Budagyan Y., Khagur R., Kirilenko V., Klimov N., Kumburovic N., Panamarev N. Предупреждение: Kumburovic N. (67')

Таким образом, для команды Франка Артиги это вторая крупная победа подряд за неделю. Ранее в чемпионате был на выезде обыгран «Волгарь» (4:0).