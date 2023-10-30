ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ман Сити»Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»
  • 01:26
    • «Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче Примеры
  • 01:14
    • «Наполи» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Миланом»
  • 00:06
    • Тюрам забитым голом принес победу «Интеру» в матче с «Ромой»
    Все новости спорта

    Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Ахмат
    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате заявил, что его клиент не будет продлевать контракт с грозненским клубом.

    Мохамед Конате
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Конате

    «Три итальянских клуба заинтересованы в Конате. Скажем так, из серединки серии А. Но клубы не могут платить. Дело в том, что "Ахмат" находится под санкциями и есть проблема выплат денег. "Ахмат" же его бесплатно не отпустит, а им выплатить не могут. Контракт заканчивается летом, но мы бы хотели, чтобы "Ахмат" тоже заработал денег. Речи о продлении контракта не идет.

    Я надеюсь, в январе клубы сделают предложение, которые устроят "Ахмат". Летом предложения были, но "Ахмат" отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался. Потому что был маленький период времени и было непросто найти замену. Я думаю, если "Ахмат" хочет получить деньги, то это нужно делать в январе. Но это уже будет непросто. Может какой-то российский клуб из топ-5», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».

    Календарь и таблица РПЛ

    Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне 25 летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 18 матчей и забил шесть голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча в Риме завершится вничью
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли «Вильярреал» переиграть «Гранаду»?
  • «Гранада» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команда Алексея Миранчука сможет уверенно завоевать три очка
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Талавера — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры