Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»

Футбольный агент, представляющий интересы нападающего «Ахмата»заявил, что его клиент не будет продлевать контракт с грозненским клубом.

«Три итальянских клуба заинтересованы в Конате. Скажем так, из серединки серии А. Но клубы не могут платить. Дело в том, что "Ахмат" находится под санкциями и есть проблема выплат денег. "Ахмат" же его бесплатно не отпустит, а им выплатить не могут. Контракт заканчивается летом, но мы бы хотели, чтобы "Ахмат" тоже заработал денег. Речи о продлении контракта не идет.

Я надеюсь, в январе клубы сделают предложение, которые устроят "Ахмат". Летом предложения были, но "Ахмат" отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался. Потому что был маленький период времени и было непросто найти замену. Я думаю, если "Ахмат" хочет получить деньги, то это нужно делать в январе. Но это уже будет непросто. Может какой-то российский клуб из топ-5», — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».

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Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне 25 летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 18 матчей и забил шесть голов.