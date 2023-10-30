Индзаги: «Рома» очень хорошо защищалась, но «Интер» был терпелив

Главный тренер «Интера»прокомментировал победу над «Ромой» (1:0).

«"Рома" очень хорошо защищалась. Мы были хороши и терпеливы, в таких матчах, когда долго не удается забить, могут возникнуть проблемы, но команда действовала четко.

Была ли на поле другая атмосфера из-за ситуации с Лукаку? Атмосфера при наших фанатах всегда одна и та же, всегда исключительная. Сегодня мы ощутили это еще сильнее. Но будь то "Рома", "Милан", "Кальяри" или "Сассуоло" — атмосфера на "Сан-Сиро" всегда волшебная», — цитирует Индзаги TMW.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» занимает первое место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Рома» — на восьмой позиции (14).