ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ман Сити»Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»
  • 01:26
    • «Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче Примеры
  • 01:14
    • «Наполи» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Миланом»
  • 00:06
    • Тюрам забитым голом принес победу «Интеру» в матче с «Ромой»
    Все новости спорта

    Индзаги: «Рома» очень хорошо защищалась, но «Интер» был терпелив

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Интер Рома
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Ромой» (1:0).

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «"Рома" очень хорошо защищалась. Мы были хороши и терпеливы, в таких матчах, когда долго не удается забить, могут возникнуть проблемы, но команда действовала четко.

    Была ли на поле другая атмосфера из-за ситуации с Лукаку? Атмосфера при наших фанатах всегда одна и та же, всегда исключительная. Сегодня мы ощутили это еще сильнее. Но будь то "Рома", "Милан", "Кальяри" или "Сассуоло" — атмосфера на "Сан-Сиро" всегда волшебная», — цитирует Индзаги TMW.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» занимает первое место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Рома» — на восьмой позиции (14).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча в Риме завершится вничью
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли «Вильярреал» переиграть «Гранаду»?
  • «Гранада» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команда Алексея Миранчука сможет уверенно завоевать три очка
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Талавера — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры