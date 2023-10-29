«Пари НН» — «Сочи»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

«Сочи» гораздо лучше провел первый тайм, но победу в нем одержала команда Сергея Юрана, использовав свой единственный момент на 38-й минуте.
Автором гола стал Николай Калинский, а голевую передачу ему отдал аргентинский полузащитник Хуан Боселли.
В середине второго тайма гости имели отличный шанс сравнять счет. Но центральный защитник Ваня Дркушич не смог реализовать 11-метровый.
«Сочи» продолжать владеть инициативой, но забить в ворота Артура Нигматуллина так и не смог.
Второй шанс гости не использовали на 90+3 минуте, когда Кристиан Нобоа не реализовал второй пенальти своей команды.
После этой победы «Пари НН» поднялся на шестое место с 20 очками. Команда Александра Точилина продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с девятью.