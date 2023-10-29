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    «Пари НН» одержал победу с минимальным счетом, «Сочи» не забил два пенальти

    «Пари НН» — «Сочи»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

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    В матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» победил на своем поле «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Николая Калинского.

    Полузащитник хозяев Николай Калинский
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    Полузащитник хозяев Николай Калинский

    «Сочи» гораздо лучше провел первый тайм, но победу в нем одержала команда Сергея Юрана, использовав свой единственный момент на 38-й минуте.

    Автором гола стал Николай Калинский, а голевую передачу ему отдал аргентинский полузащитник Хуан Боселли.

    В середине второго тайма гости имели отличный шанс сравнять счет. Но центральный защитник Ваня Дркушич не смог реализовать 11-метровый.

    «Сочи» продолжать владеть инициативой, но забить в ворота Артура Нигматуллина так и не смог.

    Второй шанс гости не использовали на 90+3 минуте, когда Кристиан Нобоа не реализовал второй пенальти своей команды.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Николай Калинский (38') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Николай Толстопятов, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Зе Турбо, Boselli J. Сочи: Никита Гойло, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Иван Игнатьев, Marcelo Alves, Kramaric M. Предупреждения: Николай Толстопятов (56'), Николай Калинский (62'), Маттео Стаматов (70')

    После этой победы «Пари НН» поднялся на шестое место с 20 очками. Команда Александра Точилина продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с девятью.

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