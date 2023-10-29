«Пари НН» — «Сочи»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

В матче 13-го тура российской Премьер-лигипобедил на своем поле «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол на счету

«Сочи» гораздо лучше провел первый тайм, но победу в нем одержала команда Сергея Юрана, использовав свой единственный момент на 38-й минуте.

Автором гола стал Николай Калинский, а голевую передачу ему отдал аргентинский полузащитник Хуан Боселли.

В середине второго тайма гости имели отличный шанс сравнять счет. Но центральный защитник Ваня Дркушич не смог реализовать 11-метровый.

«Сочи» продолжать владеть инициативой, но забить в ворота Артура Нигматуллина так и не смог.

Второй шанс гости не использовали на 90+3 минуте, когда Кристиан Нобоа не реализовал второй пенальти своей команды.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Сочи 1:0 Гол: 1:0 Николай Калинский (38') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Николай Толстопятов, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Зе Турбо, Boselli J. Сочи: Никита Гойло, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Иван Игнатьев, Marcelo Alves, Kramaric M. Предупреждения: Николай Толстопятов (56'), Николай Калинский (62'), Маттео Стаматов (70')

После этой победы «Пари НН» поднялся на шестое место с 20 очками. Команда Александра Точилина продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с девятью.