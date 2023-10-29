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    Бубнов: «Спартак» в Воронеже еще в первом тайме откровенно устал

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    Бывший футболист Александр Бубнов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак».

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    Встреча прошла 28 октября в Воронеже. Москвичи уступили со счетом 0:2.

    «На этот раз не могу сказать, что Абаскаль как-то не угадал с составом. Это была почти та же команда, что обыгрывала "Пари НН", за исключением Промеса, который вообще не приехал в Воронеж. То, что "Спартаку" будет тяжело с "Факелом", сразу было понятно: команда неуступчивая, поле не лучшего качества, а тут еще и погодные условия. Снег выпал, дождь шел два дня подряд — в результате поле превратилось в болото.

    На первый план здесь вышла функциональная подготовка, бойцовские качества, умение играть в мяч. У "Факела" с этими компонентами всё в порядке. Здесь нужно было упрощать игру, использовать длинные передачи. Это совсем не стиль "Спартака".

    "Спартак" не только не имел преимущества, но ещё и в первом тайме откровенно устал. У "Факела" и с владением было лучше, и с моментами. Уже в первом тайме воронежская команда могла забить, когда Марков угодил в штангу. Красно-белые не сумели дать хоть какую-то передышку своим защитникам и в конце концов те дважды ошиблись. Сперва пенальти и удаление после неудачных действий Бабича, потом Хлусевич допустил оплошность. И всё, игра была сделана!» — приводит слова Бубнова Sportbox.

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