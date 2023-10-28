Рахимов: Во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу над(1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Первый тайм на самом деле нам не удался. Я сказал команде, что против этой команды, которая любит играть высоко, нужен быстрый контроль мяча. Но мы в первом тайме играли достаточно медленно. Медленный контроль приводил к тому, что мы теряли мячи и не знали продолжение атаки. Мы плохо использовали последнюю треть поля.

На эти моменты мы обратили внимание в перерыве, попросили добавить азарта, большей игры в инсайдных позициях, потому что сложно тройке опорных перестраиваться. Ребята молодцы, правильно все поняли. Во втором тайме команда заслужила победу.

Таких игр много, их будет еще много. Я так не смотрю на эти вещи. Матч с "Факелом" и "Ахматом" — то же самое. В любом случае мы понимали принципиальность матча.

Было много длинных передач у соперника, подборы важны были. Во втором тайме все эти моменты мы контролировали. Хотя в первом тайме не могли цепляться за этот мяч, отсутствие Даку сказывалось. Но мы все равно уверенно сыграли на стандартах.

Вада не тренировался всю неделю, у него вылетело плечо. Но за два дня до игры он пришел и сказал: "я хочу готовиться к игре, несмотря на отрицательные рекомендации врачей, я все равно решил готовиться". Ему заказали манжет, в котором он играл сегодня. Но это стремление дорогого стоит.

Календарь и таблица РПЛ

Я бы не стал говорить, что угадал. Мы же видим, что у него хорошие качества, он убыстряет игру. Мы всегда задумывались, сможет ли он держать эту интенсивность 90 минут. Пока нет, он начинает выключаться. И сегодня он делал 2-3 ускорения, затем нужна была пауза», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».