Лапочкин: С офсайдными линиями результаты в РПЛ будут справедливее

Бывший арбитр ФИФАвысказался о возможном появлении системы определения офсайдных линий в РПЛ.

Сообщалось, что система определения офсайдных линий будет протестирована в двух матчах 16-го тура РПЛ.

«Мы дожили до этого дня, действительно. Решили все‑таки протестировать линии в боевом режиме. Посмотрим, что из этого выйдет.

Сначала нам обещали их прошлой зимой, потом весной. Вот, уже дело подошло к следующей зиме.

Надеюсь, что это будут не сырые офсайдные линии, потому что технология не самая простая.

Безусловно, это скажется на времени и результатах матчей, будут затягиваться проверки арбитров, но результат будет справедливый. Думаю, что многие хотят именно этого.

Если честно, многих скандалов не удалось бы избежать (и с офсайдными линиями — прим.). Часто были скандалы по верным решениям судей. Наверное, какие‑то голы были бы отменены, многие засчитали.

В прошедшем туре многие скандалы связаны больше с дисциплинарными санкциями, отменой или не отменой гола.

Офсайд — важная часть игры, но не такая, какой ее делают. Безусловно, несколько голов за 12 туров отменили, но мы видим намного больше вопросов по карточкам и пенальти. Но линии — работающая технология из европейских чемпионатов. Ею нужно пользоваться, если мы можем себе это позволить», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

Новым оператором системы офсайдных линий в России станет китайская компания Beijing Rigour Technology, которая ранее получила получила сертификат от ФИФА.