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    «Майнц» избежал поражения в матче с «Бохумом», сравняв счет на 90+7-й минуте

    «Бохум» — «Майнц»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Бохум» сыграл вничью с «Майнцем» (2:2) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Бохум»
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    «Бохум»

    Первый гол в этом матче забили хозяева на 21-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Майнца». Полузащитник «Бохума» Кевин Штегер уверенно пробил с точки — 1:0.

    На 59-й минуте встречи гостям все-таки удалось сравнять счет. Защитник «Бохума» Кевен Шлоттербек оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Уже на 82-й минуте «Бохум» вновь вырвался вперед. Защитник команды Кевен Шлоттербек реабилитировался за автогол и забил мяч уже в чужие ворота. Игрок обороны находился в нужное время в нужном месте и забил гол ударом головой.

    Уже на 90+7-й минуте полузащитник «Майнца» Том Краус с угла штрафной попал точно в правую девятку ворот и сравнял счет.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Майнц 2:1
    Голы: 1:0 Кевин Штёгер (пенальти) (21'), 1:1 Кевен Шлоттербек (автогол) (59'), 2:1 Кевен Шлоттербек (82'), 2:2 Том Краус (90 + 6') Бохум: Мануэль Риман, Иван Ордец (Эрхан Машович, 34'), Кевен Шлоттербек (Noah Loosli, 85'), Бернардо, Кристиан Гамбоа, Данило Соарес, Энтони Лосийя, Кевин Штёгер, Такума Асано (Lukas Daschner, 85'), Филипп Фёрстер (Гонсало Пасьенса, 67'), Мориц Брошински (Филипп Хофман, 68') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Сепп ван ден Берг (Эдмилсон Фернандеш, 87'), Штефан Белл (Ли Джэ Сон, 34'), Максим Лайч, Карим Онисиво, Антони Каси, Доминик Кор (Том Краус, 33'), Леандро Мартинс, Людовик Ажорк (Аймен Баркок, 46'), Brajan Gruda (Жозуа Гилявоги, 75') Предупреждения: Леандро Мартинс (15'), Доминик Кор (21'), Бернардо (51'), Ли Джэ Сон (71'), Гонсало Пасьенса (89'), Энтони Лосийя (90 + 6')

    После этого матча «Бохум» занимает 16-е место в таблице Бундеслиги с 5-ю очками в активе. «Майнц» — на последней 18-й строчке (3 балла).

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