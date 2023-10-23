Ройс высказался о возможном завершении карьеры

Хавбек «Боруссии» из Дортмундадал комментарий по поводу возможного завершения профессиональной футбольной карьеры.

«Я тот человек, которому нравится жить здесь и сейчас. Для меня важно, чтобы фокус не терялся. Но, помимо этого, всегда важно, чтобы у тебя была определённая точка опоры после карьеры, чтобы ты мог не теряться в пустоте.

У меня есть несколько вещей, к которым я хочу стремиться, сейчас я не могу быть более конкретным. Я точно знаю, что буду что-то делать», — приводит слова Ройса Sport.de.

Текущий контракт «Боруссии» с Ройсом истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне форвард провел 9 встреч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.