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    Пименов считает, что Головину не стоит покидать «Монако»

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    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов уверен, что Александру Головину не надо уходить из «Монако».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    По мнению ветерана, российский полузащитник находится в солидной команде, которая бьется за золотые медали чемпионата Франции и попадание в Лигу чемпионов. А дортмундская «Боруссия», которая проявляла интерес к Головину, сейчас не сильно превосходит «Монако». Что касается «Ньюкасла» проявлявшего интерес к россиянину, то тут сыграла не в лучшую сторону национальность полузащитника.

    Александр Головин сыграл в этом сезоне за «Монако» в чемпионате Франции 8 матчей, забил 4 гола. В последнем туре он сделал дубль в ворота «Меца», в одном из матчей он выводил монегасков с капитанской повязкой.

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