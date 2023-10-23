Пименов считает, что Головину не стоит покидать «Монако»

Бывший нападающий «Локомотива»уверен, чтоне надо уходить из «Монако».

По мнению ветерана, российский полузащитник находится в солидной команде, которая бьется за золотые медали чемпионата Франции и попадание в Лигу чемпионов. А дортмундская «Боруссия», которая проявляла интерес к Головину, сейчас не сильно превосходит «Монако». Что касается «Ньюкасла» проявлявшего интерес к россиянину, то тут сыграла не в лучшую сторону национальность полузащитника.

Александр Головин сыграл в этом сезоне за «Монако» в чемпионате Франции 8 матчей, забил 4 гола. В последнем туре он сделал дубль в ворота «Меца», в одном из матчей он выводил монегасков с капитанской повязкой.