Николаев: Удар Рахмановича в лицо Клаудиньо — хулиганский поступок

Бывший арбитр ФИФАсчитает, что судьи матча «Зенит» — «Крылья Советов» допустили ошибку, не удалив с поля игрока самарской команды Амара Рахмановича.

В конце первого тайма Рахманович ударил локтем бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Хулиганский поступок, который, на мой взгляд, заслуживал прямой красной карточки. Там есть умысел, есть движение — пусть и через плечо, но он попадает в лицо игроку "Зенита".

На мой взгляд, в этой ситуации нужно было позвать арбитра к монитору, чтобы показать красную карточку», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 3:1.