Николаев: Удар Рахмановича в лицо Клаудиньо — хулиганский поступок

Алексей Николаев Фото: globallookpress.com
В конце первого тайма Рахманович ударил локтем бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
«Хулиганский поступок, который, на мой взгляд, заслуживал прямой красной карточки. Там есть умысел, есть движение — пусть и через плечо, но он попадает в лицо игроку "Зенита".
На мой взгляд, в этой ситуации нужно было позвать арбитра к монитору, чтобы показать красную карточку», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 3:1.