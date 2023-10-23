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    Чистяков намерен остаться в «Зените»

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не собирается покидать санкт-петербургский клуб во время зимней паузы в РПЛ.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    В текущем чемпионате России Чистяков провел всего лишь два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    «Почему не играю? Не играю, наверное, потому, что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как её наберу, тогда и буду играть.

    Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

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