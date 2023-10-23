Чистяков намерен остаться в «Зените»

Защитник «Зенита»заявил, что не собирается покидать санкт-петербургский клуб во время зимней паузы в РПЛ.

В текущем чемпионате России Чистяков провел всего лишь два матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Почему не играю? Не играю, наверное, потому, что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как её наберу, тогда и буду играть.

Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова 29-летнего футболиста «Спорт день за днем».